«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным УФ-излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира», — сказал Ляшко.
Также он добавил, что в пресной воде возбудитель коронавируса имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой заразиться сложно. Таким образом, Минздрав позволит открыть и речной пляжный сезон.