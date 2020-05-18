Пляжный сезон в текущем году на Украине разрешат открыть, поскольку морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением якобы уничтожают возбудитель коронавируса. Об этом 18 мая заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировали украинские телеканалы

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