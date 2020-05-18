На коллаже запечатлены пять моделей с разным оттенком кожи, которые попозировали в защитных тканевых масках в тон.
Стоимость изделия на сайте бренда составляет $8 (585 рублей). В описании к публикации отмечается, что 10 тысяч масок будут направлены благотворительным организациям.
Подписчики обругали новую продукцию Skims в комментариях под постом, усомнившись в эффективности предложенных масок.
«В них даже нет фильтра, зачем они вообще нужны?», «Нам не нужны маски, только чтобы выглядеть круто! Боже, мы платим вам, хотя бы защитите нас от инфекции», «Они просто бесполезные!!! Лишь бы заработать», — высказывались фанаты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
NOW AVAILABLE: SKIMS Face Masks in 5 colors at SKIMS.COM. Buy 4 for $25 now and enjoy free shipping on domestic orders, while supplies last. To support the COVID-19 relief work efforts and help protect those on the frontline, SKIMS is donating 10,000 Seamless Face Masks to our charitable partners: @baby2baby, @goodplusfdn, @lafoodbank, and @domesticworkers.
В апреле Кардашьян обвинили в попытке заработать с помощью запуска новой парфюмерной линейки во время пандемии коронавируса. Она объявила о начале продаж аромата KKW x KRIS за $40 (три тысячи рублей) на своей странице в Instagram. Пользователи обвинили ее в продаже дорогого продукта во время кризиса, когда люди теряют работу из-за введенных ограничений.