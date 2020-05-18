Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст начала торговать медицинскими масками собственного бренда Skims. Соответствующие фотографии появились на днях в Instagram-аккаунте марки

Телезвезда Ким Кардашьян заявила, что будет бороться за признание США геноцида армян © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

Стоимость изделия на сайте бренда составляет $8 (585 рублей). В описании к публикации отмечается, что 10 тысяч масок будут направлены благотворительным организациям.

Подписчики обругали новую продукцию Skims в комментариях под постом, усомнившись в эффективности предложенных масок.

«В них даже нет фильтра, зачем они вообще нужны?», «Нам не нужны маски, только чтобы выглядеть круто! Боже, мы платим вам, хотя бы защитите нас от инфекции», «Они просто бесполезные!!! Лишь бы заработать», — высказывались фанаты.

В апреле Кардашьян обвинили в попытке заработать с помощью запуска новой парфюмерной линейки во время пандемии коронавируса. Она объявила о начале продаж аромата KKW x KRIS за $40 (три тысячи рублей) на своей странице в Instagram. Пользователи обвинили ее в продаже дорогого продукта во время кризиса, когда люди теряют работу из-за введенных ограничений.