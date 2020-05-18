Писаренко рассказал, как команда Галустяна «Утомленные солнцем» хотели украсть у команды КВН Зеленского номер «Стрелки» и выдать его за свой в игре против «Уездного города». По словам юмориста, директор его команды Дмитрий Табарчук позвонил Зеленскому и сообщил, что команда из Краснодарского края собирается показать их номер.
«И Зеленский с ребятами едут из Киева в Москву на показ к Маслякову, чтобы зайти в зал и сказать, что это наш номер и это нечестно. И на углу Дворца молодежи была разборка — "Уездный город" и "95 Квартал" против "Утомленных солнцем" и "Новых армян". Разборка была чуть ли не до драки. А Александр Васильевич сказал — сами разбирайтесь», — рассказал он.