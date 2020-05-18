Российский юморист из украинского «Дизель шоу», бывший КВНщик Сергей Писаренко рассказал, как участвовал с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном в разборках из-за подготовленного номера. Об этом он заявил в программе «Антиподи», которое было на днях в YouTube

«Такая мелочь». Мартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни артистов КВН © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Дмитрий Табарчук позвонил Зеленскому и сообщил, что команда из Краснодарского края собирается показать их номер.

«И Зеленский с ребятами едут из Киева в Москву на показ к Маслякову, чтобы зайти в зал и сказать, что это наш номер и это нечестно. И на углу Дворца молодежи была разборка — "Уездный город" и "95 Квартал" против "Утомленных солнцем" и "Новых армян". Разборка была чуть ли не до драки. А Александр Васильевич сказал — сами разбирайтесь», — рассказал он.