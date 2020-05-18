Он заявил, что не испытывает ненависти ни к украинцам, ни к россиянам. По его убеждению, вся проблема в том, что украинцев и россиян «кто-то ссорит».
«Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, украинцы и русские на одном пляже по-прежнему загорают и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки», — считает Писаренко.
Подписчики YouTube-канала осудили Писаренко за его слова.
«Фу, это мерзко», «Десятилетия цензуры дали свое», «чудак реально уронил рейтинг Дизеля только что», — пишут в комментариях.