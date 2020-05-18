Юморист из украинского «Дизель шоу», бывший КВНщик из российской команды «Уездный город» Сергей Писаренко заявил, что украинцы и россияне никогда не разругаются, как бы кто ни старался, а продолжат жать друг другу руки. Об этом он заявил в программе «Антиподи», которая была обнародована на днях в YouTube

«Пусть уезжают в свой Челябинск». Российских актеров украинского шоу призвали выгнать из страны © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк

«Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, украинцы и русские на одном пляже по-прежнему загорают и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки», — считает Писаренко.

Подписчики YouTube-канала осудили Писаренко за его слова.

«Фу, это мерзко», «Десятилетия цензуры дали свое», «чудак реально уронил рейтинг Дизеля только что», — пишут в комментариях.