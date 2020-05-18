Пример Украины показал, что если государство проводит русофобскую политику, то оно фактически перестает существовать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру

«То есть что-то надо сделать с этой территорией и с этими людьми, чтобы там появилась нормальная государственная жизнь. И никто не знает что. А украинского государства по сути дела нет. У него нет экономики, финансов, и по сути нет президента», — категоричен Ищенко.

Владимир Зеленский, подчеркнул эксперт, только играет роль главы государства, а следующий президент Украины, кем бы он ни был, окажется хуже своего предшественника, поскольку ресурсов у страны будет меньше, а амбиций — больше.