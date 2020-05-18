По его мнению, сейчас задача мирового сообщества состоит в том, чтобы перевести реальное положение дел на Украине в юридическую плоскость и попытаться создать на этой территории иную форму государственности.
«То есть что-то надо сделать с этой территорией и с этими людьми, чтобы там появилась нормальная государственная жизнь. И никто не знает что. А украинского государства по сути дела нет. У него нет экономики, финансов, и по сути нет президента», — категоричен Ищенко.
Владимир Зеленский, подчеркнул эксперт, только играет роль главы государства, а следующий президент Украины, кем бы он ни был, окажется хуже своего предшественника, поскольку ресурсов у страны будет меньше, а амбиций — больше.