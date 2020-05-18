Инициативу Австралии о независимом расследовании причин и обстоятельств пандемии коронавируса поддержало более 120 стран. Об этом 18 мая сообщает The Guardian

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк присоединились 54 страны Африки, государства Евросоюза, Россия, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция и Новая Зеландия. Китай и США предложение не поддержали.

Австралия призывает к беспристрастному и независимому расследованию.

Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна не ставит цель обвинить кого-либо в происхождении коронавируса. По его словам, власти хотят знать, что произошло, чтобы это не повторялось.

Предполагается, что инициативу Австралии рассмотрят на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет 18 мая в полдень по женевскому времени (13:00 по московскому).