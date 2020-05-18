К предложению присоединились 54 страны Африки, государства Евросоюза, Россия, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция и Новая Зеландия. Китай и США предложение не поддержали.
Австралия призывает к беспристрастному и независимому расследованию.
Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна не ставит цель обвинить кого-либо в происхождении коронавируса. По его словам, власти хотят знать, что произошло, чтобы это не повторялось.
Предполагается, что инициативу Австралии рассмотрят на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет 18 мая в полдень по женевскому времени (13:00 по московскому).