По его словам, иранцы очень сложные переговорщики, но с ними Украина не жжет мосты и пытается договориться. Также Кулеба отметил, что Украина не будет договариваться ценой юридического признания ответственности Ирана за сбитый Boeing, а также игр вокруг компенсаций всем пострадавшим.
«Мы предлагаем цивилизованно договориться. И первым шагом должно быть наискорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев. Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе», — рассказал Кулеба.
Также он добавил, что параллельно есть группа пострадавших государств: Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан, Украина, которые ведут переговоры. По словам министра, если быстро договориться с Ираном у всех не получится, то придется идти долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана.