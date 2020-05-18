МИД Украины требует от Тегерана наискорейшего завершения технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев пассажирского борта МАУ, который был сбит в начале года в Иране. Об этом 18 мая заявил в интервью «РБК-Украина» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Иран подталкивает Украину отказаться от права судиться по делу крушения самолета МАУ — СМИ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы предлагаем цивилизованно договориться. И первым шагом должно быть наискорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев. Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе», — рассказал Кулеба.

Также он добавил, что параллельно есть группа пострадавших государств: Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан, Украина, которые ведут переговоры. По словам министра, если быстро договориться с Ираном у всех не получится, то придется идти долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана.