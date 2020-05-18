Акция протеста против вручения подозрения одесскому радикалу Сергею Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, проходит возле главного следственного управления СБУ в Киеве. Об этом 18 мая сообщает «Пятый канал»

Подозрение в мир иной. В деле Стерненко вспыхнул новый скандал «Количество участников акции "Руки прочь от Стерненко" каждую минуту становится больше. Присоединилось немало известных личностей. Это [ведущая] Янина Соколова и депутаты фракции "Голос". Также присутствуют участники ОО "Семья небесной сотни"», — говорится в сообщении.