Отмечается, что акция называется «Руки прочь от Стерненко». Митингующие ждут Стерненко, который должен явиться для получения подозрения. По словам организатора Владислава Грезева, участвовать в мероприятии планируют почти полтысячи человек.
«Количество участников акции "Руки прочь от Стерненко" каждую минуту становится больше. Присоединилось немало известных личностей. Это [ведущая] Янина Соколова и депутаты фракции "Голос". Также присутствуют участники ОО "Семья небесной сотни"», — говорится в сообщении.