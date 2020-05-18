«Да, наша промышленность и сельское хозяйство во многом держится на российских ресурсах и российском рынке, но почему это плохо? Та же Польша держится в основном на поставках в Германию», — констатировал эксперт.
По его словам, у любой страны есть некие привилегированные партнеры, отношения с которыми занимают большую часть товарооборота, и в этом ничего плохого нет.
Политолог обратил внимание, что Запад намеренно пытается представить тесные связи белорусской экономики с Россией в качестве угрозы национальному суверенитету, потому что на самом деле особенных перспектив у республики на этом направлении нет.
«В Евросоюзе до сих пор какие-то санкции действуют, Евросоюз до сих пор не пускает через свои квоты и регламенты, барьеры ставит для белорусской продукции. На самом деле особых альтернатив на западном направлении для нас нет», — подчеркнул Дзермант.
Сегодня для Белоруссии помимо российского становится важным китайское направление, чему на Западе тоже не будут рады, поскольку тоже воспринимают Пекин в качестве угрозы, заключил собеседник издания.