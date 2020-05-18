Белорусская промышленность и сельское хозяйство действительно во многом зависят от российских ресурсов и российского рынка. Но это не означает, что у страны нет собственного экономического потенциала. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант

По его словам, у любой страны есть некие привилегированные партнеры, отношения с которыми занимают большую часть товарооборота, и в этом ничего плохого нет.

Политолог обратил внимание, что Запад намеренно пытается представить тесные связи белорусской экономики с Россией в качестве угрозы национальному суверенитету, потому что на самом деле особенных перспектив у республики на этом направлении нет.

«В Евросоюзе до сих пор какие-то санкции действуют, Евросоюз до сих пор не пускает через свои квоты и регламенты, барьеры ставит для белорусской продукции. На самом деле особых альтернатив на западном направлении для нас нет», — подчеркнул Дзермант.

Сегодня для Белоруссии помимо российского становится важным китайское направление, чему на Западе тоже не будут рады, поскольку тоже воспринимают Пекин в качестве угрозы, заключил собеседник издания.