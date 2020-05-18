По словам главы отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктора Зуева, сначала будут создавать иммунитет для людей с низким уровнем антител.
«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» — пояснил он.
Как отметил ученый, вакцинация будет необходима в первую очередь людям, которые находятся в группе риска. В частности, речь идет о врачах, а также людях, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей, например, кассиры, волонтеры, водители такси.
Зуев также считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться, как от гриппа.