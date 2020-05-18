В России, где обещают создать вакцину от коронавируса уже до конца лета, рассказали, кого будут вакцинировать первыми. Об этом 17 мая сообщает nsn.fm

Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирус © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк Виктора Зуева, сначала будут создавать иммунитет для людей с низким уровнем антител.

«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» — пояснил он.

Как отметил ученый, вакцинация будет необходима в первую очередь людям, которые находятся в группе риска. В частности, речь идет о врачах, а также людях, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей, например, кассиры, волонтеры, водители такси.

Зуев также считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться, как от гриппа.