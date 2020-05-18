На протяжении столетий, указал эксперт, Польша представляла из себя серьёзного политического и экономического игрока, который занимался колонизацией так называемых Восточных Кресов, включая территорию республики.
И хотя в отношениях Москвы и Минска сегодня есть проблемы, подчеркнул политолог, это не означает, что в скором времени произойдет разрыв союза России и Белоруссии и что Минск вдруг встанет на сторону Польши.
«В Минске люди благоразумные. Они понимают, что усиление Польши, хоть в союзе с Германией, хоть в союзе с США, в любом случае представляет для нас серьезную угрозу», — считает Дзермант.
Поэтому, по его мнению, для Белоруссии союз с Россией будет служить спасением от роста геополитического влияния Польши, к которому она всеми силами стремится.