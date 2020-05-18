Белорусское национальное сознание весьма негативно относится к польскому доминированию в Восточной Европе, и руководство страны эти опасения понимает и разделяет. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

И хотя в отношениях Москвы и Минска сегодня есть проблемы, подчеркнул политолог, это не означает, что в скором времени произойдет разрыв союза России и Белоруссии и что Минск вдруг встанет на сторону Польши.

«В Минске люди благоразумные. Они понимают, что усиление Польши, хоть в союзе с Германией, хоть в союзе с США, в любом случае представляет для нас серьезную угрозу», — считает Дзермант.

Поэтому, по его мнению, для Белоруссии союз с Россией будет служить спасением от роста геополитического влияния Польши, к которому она всеми силами стремится.