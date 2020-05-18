«Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод". Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала она.
О ком идет речь, исполнительница не уточнила.
Певица рассказала, что у нескольких ее друзей выявили коронавирус, сейчас они проходят лечение. По словам Успенской, они живут в других странах.
Артистка отметила, что спасением для всего мира от коронавируса будет вера в то, что это закончится, а также соблюдение санитарных норм. Она призвала поклонников серьезно отнестись к предостережениям.
Также во время прямого эфира певица рассказала о своих буднях в период самоизоляции. По ее словам, за это время она сблизилась с домашним персоналом и помощниками. Ее муж и дочь в настоящее время живут в США.