Советская и российская певица Любовь Успенская на днях во время прямого эфира в Instagram рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса, а также призвала всех отнестись к пандемии серьезно

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказала она.

О ком идет речь, исполнительница не уточнила.

Певица рассказала, что у нескольких ее друзей выявили коронавирус, сейчас они проходят лечение. По словам Успенской, они живут в других странах.

Артистка отметила, что спасением для всего мира от коронавируса будет вера в то, что это закончится, а также соблюдение санитарных норм. Она призвала поклонников серьезно отнестись к предостережениям.

Также во время прямого эфира певица рассказала о своих буднях в период самоизоляции. По ее словам, за это время она сблизилась с домашним персоналом и помощниками. Ее муж и дочь в настоящее время живут в США.