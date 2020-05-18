Президент США Дональд Трамп пытается открыть миру глаза на то, что Китай намного более опасное государство для Запада, чем Россия, считает читает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Трамп пытается показать, что Китай вам не игрушка. Это богатая страна с огромным населением, коммунистической идеологией, диктатурой, и если Россия и СССР были более или менее частью западной культуры, то Китай ничего общего с ней не имеет. Очень давно Запад не стоял перед вызовом другой цивилизации», — отметил эксперт.

Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Россия готова с удовольствием играть на эти два фронта: когда нужно, поворачивать на Восток, когда нужно, посматривать на Запад. Также со счетов не надо скидывать Индию, у которой с Китаем нет большой любви», — заключил Сихарулидзе.