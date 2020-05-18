«Трамп пытается показать, что Китай вам не игрушка. Это богатая страна с огромным населением, коммунистической идеологией, диктатурой, и если Россия и СССР были более или менее частью западной культуры, то Китай ничего общего с ней не имеет. Очень давно Запад не стоял перед вызовом другой цивилизации», — отметил эксперт.
При этом он добавил, что ожидать биполярного мира, как это было во время холодной войны, не стоит.
«Россия готова с удовольствием играть на эти два фронта: когда нужно, поворачивать на Восток, когда нужно, посматривать на Запад. Также со счетов не надо скидывать Индию, у которой с Китаем нет большой любви», — заключил Сихарулидзе.