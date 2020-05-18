В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин предупредил, что споры США и Китая могут вылиться в войну с применением ядерного оружия

Эксперт не исключает, что желание стран перераспределить ресурсы и восполнить свои экономические потери, которые они понесли в результате карантинных мер, может перерасти в вооружённое противостояние.

«Как показывает практика и вольное обращение с оружием, в том числе с тяжёлым вооружением, я имею ввиду бомбардировки в Сирии, неоправданные совершенно, до самых пределов, которых мы все опасаемся — военное противостояние ядерных держав. Такое возможно», — предупредил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, театром таких военных действий могут стать регионы, которые сейчас представляют слабые точки: Ближний Восток, Сирия, Ливия, Украина, Тайвань.

«Европа сейчас перенасыщена тактическим ядерным оружием, которое США недавно модернизировали, несмотря на протесты России, и судя по учениям, которые перманентно идут на западных границах России, всё это напоминает известную нам ситуацию 22 июня 1941 года. Развиваться всё будет по критическому сценарию. Если раньше не было стран, которые не были готовы воевать с Россией, сейчас таковых сразу две: Польша и Украина. Осталось дело за малым — снабдить их оружием и дать добро на это. Я так понимаю, проблем с этим у НАТО нет уже. Это пушечное мясо, к сожалению, которое западные страны пытаются использовать против России», — сказал Мухин. Конрад Рэнкас: Разваливающаяся Украина оплатит Польше все долги - и репарациями, и имуществом © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперта удивляет, что гражданские общества Украины и Польши занимаются попустительством в отношении заявлений своего руководства, поскольку такие воинственные заявления делаются только в одном случае — в преддверии глобального конфликта.

«Вполне вероятно, что речь пойдёт о попытке захвата территории, Украина об этом прямо говорит. У Польши, как это странно ни прозвучит, есть серьёзные и обоснованные территориальные претензии к Украине. Вот здесь возможна эскалация ситуации», — предположил Мухин.