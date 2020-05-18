В интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин указал на абсурдность действий Вашингтона в новых геополитических условиях

По словам эксперта, США и Великобритания пытаются сохранить свои позиции в старой системе мироустройства, но она уже разрушена.

«Это то же самое что жить в полуразрушенном доме и пытаться хотеть, чтобы все системы обеспечения функционировали нормально. Так не бывает, к сожалению. Надо либо строить новый дом, либо капитально ремонтировать старый», — заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. США против Китая: битва за мировое лидерство с участием всех стран мира © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что упор на одну валюту — доллар — не оправдывает себя, но США упорствуют, всячески противятся мультивалютной системе, которая была бы более справедливой и подвергала бы меньшему риску стабильность финансовой системы.

На протяжении нескольких недель власти США изучают вариант, как отозвать свои обязательства перед Китаем, при этом сохранив доллар в качестве резервной валюты и долларовую экономику во всём мире. Как ранее объяснил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, просто сказать «всем, кому мы должны, мы всё прощаем» будет означать конец долларовой экономике, так всё равно рано или поздно случится, но если случится прямо сейчас, то у американцев будет слишком мало козырей в противостоянии с Китаем.