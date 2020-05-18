Покупка американского вооружения не решает стратегических задач Польши в вопросе нацбезопасности. Об этом политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушков объяснил, зачем Польша назвала политику России главной угрозой нацбезопасности © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий заявил, что последние 30 лет армия Польши находилась «в зависимости от российского вооружения». Чтобы с этим покончить, Варшава сделала ряд крупных заказов военно-промышленному комплексу США, став тем самым одним из ближайших партнеров Вашингтона в Восточной Европе.

По словам Корейбы, польская власть делает ставку на США в надежде на то, что они когда-то сочтут Польшу своей союзницей, дадут настоящие гарантии безопасности и «ярлык на владение Восточной Европой». По его мнению, приобретенное вооружение, пускай и хорошее, стратегических задач страны не решает.

«Это плохая инвестиция… Есть логика военно-стратегическая, есть логика политическая и есть торгово-экономическая. Наша власть пытается все это соединить, а это, с учетом геополитического положения Польши, просто невозможно», — заявил эксперт.

Он напомнил, что Иран, Вьетнам и Афганистан так же покупали американское вооружение, но им это не могло, так как сила геополитических обстоятельств оказалась больше, чем «мнимая лояльность» Америки.

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