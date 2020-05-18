При президенте Владимире Зеленском ситуация со свободой слова на Украине осталась на том же уровне, что и при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Медведчук назвал имена «душителей» свободы слова на Украине © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Гожый напомнил, что наряду с КРТ Нацсоветом осуществляется давление на «112 Украина» и ряд других телеканалов. Также регулятор отчитался, что, несмотря на карантин, он жестко отслеживает соблюдение языковых квот.

«То есть продолжается давление и со стороны вообще неадекватного языкового закона… В целом ситуация со свободой слова осталась на том же уровне, что и при режиме Порошенко, когда тоталитаризма как бы еще нет, но авторитарные проявления очень четко прослеживаются», — отметил правозащитник.

Он также обратил внимание на работу Службы безопасности Украины (СБУ), которая регулярно отчитывается о том, что «вылавливает каких-то "паникеров" в соцсетях, которые, например, якобы распространяют фейки про коронавирус».

«Это (СБУ. — Ред.) просто имитаторы работы, которым удалось запугать нашего слабого и трусливого президента, который, как видно, уже своей тени боится… Вот и вся свобода слова, когда покушаются не только на телеэфиры, но даже на твою личную страничку в соцсети», — сказал Гожый.

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