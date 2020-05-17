Пандемия коронавируса стала как кризисом, так и возможностью переосмыслить некоторые сферы жизни, считает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Это как с китайскими символами, которые всегда имеют несколько значений. В китайской иероглифике есть такое понятие, как «конфликт», — он определяется как «кризис» и как «возможность». Вот пандемия — это и кризис, и возможность. Кризис, очевидно, потому что мы все пострадали, но, с другой стороны, многие люди, которые смогут извлечь из этого урок, смогут прийти к чему-то лучшему», — отметил Сихарулидзе.