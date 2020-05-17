Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал вернуть на Украине медицину «времен СССР». Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «UA: Первый»

По словам Шевченко, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун создала капиталистическую систему, которая не прижилась на Украине.

«Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система», — отметил он.

Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 18 291 случай заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 514 украинцев, 5116 выздоровели.