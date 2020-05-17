Власти Уханя в декабре 2019 года скрыли информацию о масштабах вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN в воскресенье, 17 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк прибыл в Ухань в середине января 2020 года и подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. Местные власти это признавали и называли ситуацию «контролируемой», но не хотели говорить правду.

По словам медика, подозревать занижение показателей он начал тогда, когда официальное число заразившихся в Ухане не менялось в течение 10 дней, тогда как информация о вспышках заболеваемости стала поступать из-за рубежа.

Наньшан продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они неохотно согласились поделиться настоящей статистикой — уже 20 января в городе заразились 198 человек, трое скончались.

При этом он отметил, что сокрытие данных имело место лишь на начальном этапе пандемии — власти, наученные ошибками во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, под угрозой наказания требовали информацию от всех регионов.

Ранее власти США обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, КНР понесет за это наказание.