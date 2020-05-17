Врач прибыл в Ухань в середине января 2020 года и подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. Местные власти это признавали и называли ситуацию «контролируемой», но не хотели говорить правду.
По словам медика, подозревать занижение показателей он начал тогда, когда официальное число заразившихся в Ухане не менялось в течение 10 дней, тогда как информация о вспышках заболеваемости стала поступать из-за рубежа.
Наньшан продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они неохотно согласились поделиться настоящей статистикой — уже 20 января в городе заразились 198 человек, трое скончались.
При этом он отметил, что сокрытие данных имело место лишь на начальном этапе пандемии — власти, наученные ошибками во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, под угрозой наказания требовали информацию от всех регионов.
Ранее власти США обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, КНР понесет за это наказание.