В Варшаве правоохранители с помощью слезоточивого газа разогнала митинг против карантинных ограничений для бизнеса. Об этом накануне сообщило агентство Reuters

В последние недели Польша постепенно ослабляет карантин с целью помочь экономике. Ожидается, что в понедельник снова откроются парикмахерские и рестораны.

В субботу, 16 мая, на улицы польской столицы вышли сотни людей. Они собрались в исторической части города с лозунгами «Работы и хлеба!» и «Все снова будет нормально». Протестующие требуют еще больше ослабить ограничения.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В правительстве Варшавы заявляют, что ради безопасности граждан ограничения должны соблюдаться еще некоторое время.

Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 919 человек скончались, 7451 пациент выздоровел.