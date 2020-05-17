В последние недели Польша постепенно ослабляет карантин с целью помочь экономике. Ожидается, что в понедельник снова откроются парикмахерские и рестораны.
В субботу, 16 мая, на улицы польской столицы вышли сотни людей. Они собрались в исторической части города с лозунгами «Работы и хлеба!» и «Все снова будет нормально». Протестующие требуют еще больше ослабить ограничения.
Полицейские утверждают, что во время акции протеста столкнулись с агрессией, из-за чего были вынуждены использовать физическую силу и слезоточивый газ.
В правительстве Варшавы заявляют, что ради безопасности граждан ограничения должны соблюдаться еще некоторое время.
Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 919 человек скончались, 7451 пациент выздоровел.