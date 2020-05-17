Telegram-канал Украина.ру провел опрос, благодаря которому выяснил, как жилось Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) в составе СССР. Результат опроса был опубликован в воскресенье, 17 мая

УССР в распавшейся семье республик-сестёр: 9-е место, а обещали 1-е © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк считают, что УССР плохо жилось в составе Советского Союза. А 92% участников опроса проголосовали за вариант «хорошо».

Украинская ССР вошла в состав СССР в 1922 году, подписав Договор об образовании СССР, создавший на территории бывшей Российской Империи единое государство.