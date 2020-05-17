«На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого Комитета входят все ведущие страны Европейского Союза», — сказал Степанов.
По его словам, на заседаниях рассматриваются вопросы реагирования на различные вызовы, которые стоят перед миром и Европейским Союзом.
«Я уверен, это пойдет только на пользу Украине, и на пользу нашей системы здравоохранения», — отметил министр.
Он также отметил, что в состав комитета входят все ведущие страны Евросоюза.