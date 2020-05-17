Украину в качестве наблюдателя включили в Комитет по вопросам здравоохранения Европы. Об этом в воскресенье, 17 мая, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Трансляция проходила на странице ведомства в Facebook

«На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого Комитета входят все ведущие страны Европейского Союза», — сказал Степанов.

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«Я уверен, это пойдет только на пользу Украине, и на пользу нашей системы здравоохранения», — отметил министр.

Он также отметил, что в состав комитета входят все ведущие страны Евросоюза.