Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый считает, что в реальности во главе Украины стоит министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Об этом эксперт сказал в интервью изданию Украина.ру 15 мая

«Аваков — следующий украинский диктатор». Царев назвал условие и срок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Страной руководит реально клан Авакова. Мое личное мнение таково: Аваков является смотрящим от олигархов за этой "зеленой массой", которая приведена в титулярную власть, то есть это власть, которая показана народу, и народу сказано, что она — власть. Однако если посмотреть на обещания Зеленского, на его слова и на его действия, то мы видим: это просто пустозвон. А вот то, что говорит Аваков, — это всегда осуществляется», — сказал правозащитник.

Так, он напомнил о конфликте Авакова с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который, по мнению Гожего, и стал причиной того, что политика не назначили на пост в правительстве, как того хотел президент Владимир Зеленский.

Зеленского же адвокат назвал «Голобородько, который случайно попал в кресло» президента и является марионеткой.

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