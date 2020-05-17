Чтобы «вернуть» себе Польшу, Россия должна либо устроить там сто Катынских расстрелов, либо не трогать ее сто лет. Об этом политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру 15 мая

Россию назвали главной угрозой в новой стратегии нацбезопасности Польши © CC0, Pixabay Анджей Дуда подписал новую версию Стратегии национальной безопасности страны, в которой заявляется, что Россия — агрессивный игрок, угрожающий безопасности польского государства.

Несмотря на это, по словам Корейбы, на самом деле в России никто не хочет заниматься Польшей, потому что считают, что она для РФ давно потеряна.

«Чтобы ментально перестроить Польшу и поляков, у России есть только два варианта: либо устроить сто Катыней (физически устранить всю элиту), либо позволить нам прожить спокойно сто лет. Тупик. Все это сложно, поэтому <…> многие российские политики говорят о том, что Польшу нужно просто игнорировать, делать вид, что ее нет, что пытаться договариваться о чем-либо — это пустая трата времени», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия — это страна, которая сама создает своих соседей, как в географическом, так и в ментальном плане, поэтому влияние русского на польское было огромным. И после того, как Польша от этого освободилась, ключевой целью всей политической элиты стало то, чтобы не допустить этого снова, пояснил политолог.

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