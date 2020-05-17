Экономический эксперт Виктор Скаршевский объяснил, почему нельзя воспринимать всерьез заявление премьер-министра Украины о государственных инвестициях как катализаторе экономического роста страны. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 15 мая

Бортник: Власти Украины потеряли контроль над выходом из карантина © стрингер Денис Шмыгаль заявил, что государственные инвестиции должны стать катализатором для экономического роста страны при выходе из карантина и преодолении «коронакризиса».

Скаршевский напомнил, что после пересмотра бюджета статьи расходов увеличились только на медицину. Также был создан «антикоронавирусный» фонд, большая часть средств которого будет направлена на разные соцвыплаты. Однако это инвестициями не является, отметил он.

«Как может государство быть основным инвестором, если мы сейчас входим в программу МВФ, а там — либерализация, дерегуляция, приватизация?.. Инвестиции на Украине идут за счет предприятий, при этом на 70-80% — собственных средств, и доля кредитов в этих инвестициях минимальнейшая. Практически ничего структурно не поменялось, просто ухудшилось из-за карантина. Государство как тратило деньги на строительство дорог, так и тратит», — сказал эксперт.

По его словам, делая подобные заявления, премьер должен обозначать, «на сколько увеличатся государственные инвестиции по сравнению с прошлым годом, на сколько увеличится их доля, или вообще — какая их доля в целом по инвестициям в Украине». Иначе понять, что подразумевал Шмыгаль, не представляется возможным.

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