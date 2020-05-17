Политолог Якуб Корейба объяснил, почему Польше выгодно придумывать российскую угрозу, если таковой нет. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 15 мая

«Русские идут!» Польша выбрала главного врага © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Анджей Дуда подписал новую версию Стратегии национальной безопасности страны, в которой заявляется, что Россия — агрессивный игрок, угрожающий безопасности польского государства.

По словам Корейбы, этот документ нужно воспринимать в узко бюрократическом смысле, а не широко политическом. Он отметил, что с точки зрения интересов Польши российская угроза существует уже много лет и продолжает усиливаться.

«Поэтому если бы российской угрозы не было, то надо было бы ее придумать, а если ее реально нет, то никто об этом не должен знать, потому что иначе ответ на вопрос о том, что у современной Польши есть больше российской угрозы, будет выглядеть совсем печально. А большое великое обязательно должно быть, как в личном, так и в национальном плане», — сказал эксперт.

Он уточнил, что это элементарный психологический механизм: «покажите мне своих врагов, а я покажу вам, кто вы», то есть если вы враг России, значит, вы кто-то серьезный и влиятельный. Поэтому, по словам политолога, Польша и впредь «будет навязывать России свою вражду».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.