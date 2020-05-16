Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук считает, что при правительстве премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Украине не произойдет никакого роста экономики. Его процитировала пресс-служба политсилы у себя на сайте 16 мая

Скаршевский пояснил, какой должна быть программа по спасению экономики Украины © Facebook, Виктор Скаршевский | Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк заявил Медведчук.

Он пояснил, что экономика Украины закончила первый квартал 2020 года с худшими показателями за последние четыре года, а падение производства происходит во всех секторах экономики страны. Так, по данным политика, производство в промышленности упало на 5,1%, в сельском хозяйстве — на 1,8%, в строительстве — на 5,5%.

По мнению Медведчука, при таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает Кабмин. Однако во время выступления в парламенте 13 мая Шмыгаль не упомянул кризис, подчеркнул депутат.