«Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, а будет как раз предсказанное им падение в пропасть, из которой стране действительно придется выбираться еще 10 лет. Если не больше», — заявил Медведчук.
Он пояснил, что экономика Украины закончила первый квартал 2020 года с худшими показателями за последние четыре года, а падение производства происходит во всех секторах экономики страны. Так, по данным политика, производство в промышленности упало на 5,1%, в сельском хозяйстве — на 1,8%, в строительстве — на 5,5%.
По мнению Медведчука, при таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает Кабмин. Однако во время выступления в парламенте 13 мая Шмыгаль не упомянул кризис, подчеркнул депутат.