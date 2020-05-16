Украина, где госдолжности занимают граждане США, Литвы, Грузии и других стран, не может поднимать вопрос гражданства представителей ЛДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник заявил в комментарии изданию Украина.ру 16 мая

Мирошник: Резников забыл, что на высших постах на Украине трудятся граждане США, Литвы и Грузии © Facebook, Родион Мирошник Алексей Резников обвинил переговорщиков со стороны ЛДНР в том, что они — граждане РФ и потому не могут представлять Донбасс на переговорах.

Мирошник отметил «хайповость» попытки и подчеркнул ее безрезультатность. По его мнению, Резников «забыл, где находится и кого представляет».

«А представляет он на переговорах государство, где на высших государственных должностях работают граждане США, Литвы, Грузии, Нидерландов, что прямо запрещено украинским законодательством, а потому у него нет ни малейшего основания даже приближаться к вопросу второго, третьего или двадцать пятого гражданства представителей оппонентов», — сказал дипломат.

Среди таких украинских политических деятелей он упомянул Ульяну Супрун, которая, будучи и. о. министра здравоохранения Украины, из-за своего американского гражданства, угодила под суд, гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса, отказавшегося от своего литовского гражданства, и недавно назначенного на должность «главного реформатора» Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который публично сжег свой страховочный паспорт Нидерландов.