Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник», — написал бизнесмен.

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь.

«Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», — написал он.

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад.

«Перенес на ногах, бокс, велик, вино», — заявил он, добавив, что лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином». Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

COVID-19: Чичваркин рассказал о своем диагнозе