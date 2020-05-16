COVID-19: Чичваркин рассказал о своем диагнозе

Российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Он опубликовал в Instagram 16 мая результаты теста, из которых следует, что у него есть антитела к COVID-19

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь.

«Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», — написал он.

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад.

«Перенес на ногах, бокс, велик, вино», — заявил он, добавив, что лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином». Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.