Соответствующее заявление она сделала по итогам последних переговоров Трехсторонней контактной группы, отвечая на заявление своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
Министр сказал, что Киев отказывается от прямого диалога с республиками, и назвал заседание «разведкой боем» и «зондированием почвы».
Никонорова назвала эти слова «циничными отсылками к своим варварским обстрелам нашей территории» и подчеркнула, что украинские власти не понимают сути мирных переговоров.
«Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий», — подчеркнула она.
В ДНР также напомнили, что Минские соглашения предполагают прямой диалог с республиками.
В конце апреля Кулеба во время онлайн-саммита глав МИД «нормандской четверки» обозначил «красные линии» по вопросу Донбасса. Представитель Киева подчеркнул, что диалог может происходить только в рамках ТГК, куда также входит Россия. Однако украинское правительство готово выслушать жителей республик Донбасса как частных лиц.