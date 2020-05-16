Украина должна начать прямой диалог с Донбассом или выйти из Минских соглашений. Такой ультиматум поставила Киеву глава Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова, говорится 16 мая на сайте ведомства

Киев не подтвердил «субъективизацию» ДНР и ЛНР на переговорах в Минске © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебы.

Министр сказал, что Киев отказывается от прямого диалога с республиками, и назвал заседание «разведкой боем» и «зондированием почвы».

Никонорова назвала эти слова «циничными отсылками к своим варварским обстрелам нашей территории» и подчеркнула, что украинские власти не понимают сути мирных переговоров.

«Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий», — подчеркнула она.

В ДНР также напомнили, что Минские соглашения предполагают прямой диалог с республиками.

В конце апреля Кулеба во время онлайн-саммита глав МИД «нормандской четверки» обозначил «красные линии» по вопросу Донбасса. Представитель Киева подчеркнул, что диалог может происходить только в рамках ТГК, куда также входит Россия. Однако украинское правительство готово выслушать жителей республик Донбасса как частных лиц.