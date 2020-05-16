Украинские военнослужащие могут быть причастны к мародерству в заброшенных домах переселенцев в Донбассе. Об этом заявил на днях бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в эфире программы «БАЦМАН»

Чечило: Украинский бизнес больше похож на мародерство © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Меня миновала чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил — еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны», — отметил Сивохо.

На уточняющий вопрос о том, кого Сивохо имеет в виду, говоря о мародерстве, он ответил, что «и тех, и тех».

«Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину"», — уточнил Сивохо.

Он отметил, что, несмотря на это, не планирует продавать квартиры в Донбассе. Причиной является резкое снижение цен на недвижимость на тех территориях.

В марте в Киеве должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие продлилось всего полчаса, его сорвали националисты, которые напали на Сивохо и силой вытолкали его из зала. Позже ветеранов так называемой АТО Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО, освободили под личное обязательство.