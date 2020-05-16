Фарион ополчилась на йогурты «Машенька» и обозвала Усика «существом с отбитым мозгом»

Экс-депутат Ирина Фарион, известная своими ультранационалистическими взглядами, 15 мая на своей странице в Facebook раскритиковала йогурт «Агуша» и творожный десерт «Машенька», которые продаются в украинских магазинах

«Браво, Руслан!»: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По ее мнению, таким способом в сознание родителей и подсознание детей «забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор».

В посте Фарион также упомянула боксера Александра Усика.

«Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр (на украинском. — Ред.). Его, пожалуй, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?» — съязвила Фарион.

Она добавила, что Маша — неукраинское имя и подытожила: «Машам место в Раше».