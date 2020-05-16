Эксперт отметил, что Польша неадекватно оценивает внешнеполитическую ситуацию, что было особенно видно в межвоенной ситуации 1918-1939 годов, когда страной руководил Юзеф Пилсудский и его преемники.
«Сегодня Польша пытается проводить точно такую же политику. Она переоценивает свои силы, она переоценивает свое значение. Польша пытается стать одной из великих держав, притом что ресурсов для этого у нее нет. Тогда Польша пыталась стать в один ряд с Великобританий и Францией. Сейчас то же самое», — указал Ищенко.
Политолог обратил внимание, что если Украина на российские деньги попыталась вступить в Евросоюз, то теперь Польша на немецкие и французские деньги пытается проводить антинемецкую и антифранцузскую политику, будучи союзником США.
Поляки искренне уверены в том, что они могут достичь своих целей, но на самом деле противопоставляют себя той самой Западной Европе, частью которой они вроде как являются, добавил специалист.