«Никак в ядерные игрушки не наиграются»: Пушков предостерег США от размещения оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков 15 мая в своем Twitter предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

«Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса», — написал сенатор.

США могут разместить ядерное оружие в Польше © CC0, Pixabay Джорджетты Мосбахер, которая написала в своем Twitter, что США могут передислоцировать ядерное оружие из Германии в Польшу, которая «четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО».

«В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», — добавил сенатор.

Карибский кризис — политическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года. Его причинами стало размещение США ядерного оружия в Турции в 1961 году и ответное размещение СССР ядерного оружия на Кубе. Кризис мог привести к ядерной войне и завершился советско-американскими переговорами при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН. В результате ядерные ракеты СССР были выведены с территории Кубы. США убрали ядерные ракеты из Турции и Италии. А между Вашингтоном и Москвой заработала горячая линия.