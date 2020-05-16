США могут разместить ядерное оружие в Польше

Американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Такую точку зрения высказала 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер в своем Twitter

«Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя»,- написала Мосбахер.

США-Германия: ядерное недопонимание между союзниками по НАТО © archive.defense.gov

Американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 1950-х годов, на пике противостояния между США и СССР размер арсенала доходил до 5 тыс. зарядов. Сегодня речь идет о куда более скромных цифрах — около 20 бомбах B61.

Размещение ядерного оружия на территории Польши было бы грубым нарушением Основополагающего Акта Россия--НАТО от 1997 года.