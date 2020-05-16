В «Слуге народа» заявили о запугивании депутатов перед выборами

В партии «Слуга народа» заявили о запугивании депутата Михаила Лабы перед грядущими местными выборами. Об этом 15 мая сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook

Во двор депутата Рады от «Слуги народа» бросили коктейль Молотова Ирину Венедиктову взять под личный контроль дело о забрасывании дома Лабы коктейлями Молотова.

«Мы имеем все основания подозревать, что это не просто хулиганство, а целенаправленное запугивание политического деятеля. Иными словами, местные выборы начались, и вряд ли наши оппоненты планируют вести предвыборную кампанию цивилизованными методами», — написала она.

Кравчук отметила, что потушить вспыхнувший пожар от брошенной горючей смеси жителям дома удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Обращение к главе МВД и генпрокурору страны подписали многие депутаты партии.

Ночью 15 мая в селе Невицкое в Ужгородском районе Закарпатской области Украины неизвестные пытались поджечь дом депутата Михаила Лабы. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).