Коллегия государственной таможенной службы Украины решила уволить руководителей половины таможен страны. Об этом 15 мая сообщает mof.gov.ua

Масштабная коррупционная схема: в Одессе задержали главу таможни © Benjamin Hahn / flickr Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителями ряда таможен», — говорится в материале.

Отмечается, что своих должностей лишатся руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен. Также вручили предупреждение о предстоящем увольнении руководителю Одесской таможни.

«У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо… Сегодняшняя коллегия уже не о планах или задачах, а о реальных результатах. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены», — заявил министр финансов Марченко.

В апреле Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Максима Нефедова с должности главы таможенной службы. Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Муратов.