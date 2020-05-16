Польша как государство всегда будет считать Россию врагом потому, что в свое время она сама хотела стать могучей империей, включив в свой состав русские земли, но у нее это не получилось. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Польша назвала Россию главным вызовом для своей безопасности.

«Само существование России является угрозой безопасности для Польши. Какая бы Россия ни была: большая, маленькая, сильная, слабая, агрессивная, миролюбивая. Любая Россия является для Польши опасностью, и вообще с исторической точки зрения это неправильно», — пояснил эксперт.

По его мнению, Дуда в рамках этого документа не сообщил ничего нового, а просто юридически зафиксировал ту политику, которую Варшава и так проводила на протяжении всех последних лет.

И хотя Польша на протяжении своей истории терпела множество убытков из-за этой русофобской политики и даже распадалась, подчеркнул Ищенко, она будет относиться к России как к извечному сопернику, точно так же, как Япония и Китай конкурируют друг с другом на Дальнем Востоке.