«Максималисты» считают, пояснил эксперт, что любой кризис, отвлекающий Москву на собственные внутреннее проблемы, создает люфт для того, чтобы запустить в российской зоне влияния процессы эрозии, несмотря на то что та же Польша получит множество проблем.
«Прагматики» же, по его мнению, полагают, силы и средства надо вкладывать в собственную страну и никакие токсичные активы (или скорее пассивы, как в случае с Украиной) Польше не нужны, особенно в кризис.
«Президентские чиновники и сам Анджей Дуда точно не являются решающим органом в этом процессе и поэтому не хотели выбегать перед строем, что и отразилось в тексте Стратегии о национальной безопасности полным отсутствием этой важнейшей для Польши страны», — указал Корейба.
В Польше настолько разочарованы украинским постмайданным опытом, настолько напуганы последствиями приоткрытия в 2014 году постсоветского ящика Пандоры, что просто решили не трогать Белоруссию, уточнил политолог.
Собеседник издания также добавил, что ситуация внутри Белоруссии и в ее отношениях с РФ настолько хрупкая, что Польше лучше не добавлять пара в котел, который близок к взрыву.