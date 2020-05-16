Внутри польской политической элиты нет консенсуса на предмет политической линии в отношении Минска — пока идет подковерная борьба между максималистами-прометеевцами и минималистами-прагматиками. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Якуб Корейба: Польская элита боится не России, а потерять власть © из архива Якуба Корейбы

«Прагматики» же, по его мнению, полагают, силы и средства надо вкладывать в собственную страну и никакие токсичные активы (или скорее пассивы, как в случае с Украиной) Польше не нужны, особенно в кризис.

«Президентские чиновники и сам Анджей Дуда точно не являются решающим органом в этом процессе и поэтому не хотели выбегать перед строем, что и отразилось в тексте Стратегии о национальной безопасности полным отсутствием этой важнейшей для Польши страны», — указал Корейба.

В Польше настолько разочарованы украинским постмайданным опытом, настолько напуганы последствиями приоткрытия в 2014 году постсоветского ящика Пандоры, что просто решили не трогать Белоруссию, уточнил политолог.

Собеседник издания также добавил, что ситуация внутри Белоруссии и в ее отношениях с РФ настолько хрупкая, что Польше лучше не добавлять пара в котел, который близок к взрыву.