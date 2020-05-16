Известная антироссийскими выпадами украинская писательница-националистка Лариса Ницой 15 мая в эфире львовского телеканала NTA призвала «спасти» жителей Украины от влияния России через информационное пространство

Бортник рассказал, как власти Украины могли бы не запрещая российские соцсети взять их под контроль © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Так, по ее мнению, можно будет избежать влияния России, которое «смертельно» для Украины.

«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.

Ницой известна своими скандальными и резонансными заявлениями. Так, в марте, она назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира».

На днях президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.