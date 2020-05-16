Она выразила уверенность, что властям необходимо и дальше ограничивать работу российских сайтов и соцсетей, чтобы украинцы вообще не участвовали в общем с Россией информационном пространстве
Так, по ее мнению, можно будет избежать влияния России, которое «смертельно» для Украины.
«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Ницой известна своими скандальными и резонансными заявлениями. Так, в марте, она назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира».
На днях президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.