Использование украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может быть опасно из-за несоответствия современным требованиям. Об этом говорится в опубликованном 15 мая открытом письме Ассоциации анестезиологов Украины

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«[Но] специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов "убийцами", потому что большинство из них (…) не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких у больных и действительно могут быть крайне опасны», — говорится в документе.

Также опасения медиков вызывают аппараты ИВЛ, произведенные в Китае.

«Неизвестно, кто будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт вышеупомянутого оборудования и сколько времени способны проработать эти аппараты», — утверждают они.

Помимо этого анестезиологи обратили внимание на стоимость аппаратов, которая начинается от 20 тысяч евро, а в последнее время достигает 35-45 тысяч евро.

Они призвали власти страны учесть их замечания при закупке медоборудования, обеспечить больницы в соответствии с действующими табелями материально-технического оснащения и «прекратить спекуляции (…) и, соответственно, бессмысленную трату государственных средств».