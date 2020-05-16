По их словам, СМИ анонсируют отечественное производство аппаратов ИВЛ, что вызывает в обществе оптимизм и иллюзию решения проблемы недостаточного количества медоборудования.
«[Но] специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов "убийцами", потому что большинство из них (…) не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких у больных и действительно могут быть крайне опасны», — говорится в документе.
Также опасения медиков вызывают аппараты ИВЛ, произведенные в Китае.
«Неизвестно, кто будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт вышеупомянутого оборудования и сколько времени способны проработать эти аппараты», — утверждают они.
Помимо этого анестезиологи обратили внимание на стоимость аппаратов, которая начинается от 20 тысяч евро, а в последнее время достигает 35-45 тысяч евро.
Они призвали власти страны учесть их замечания при закупке медоборудования, обеспечить больницы в соответствии с действующими табелями материально-технического оснащения и «прекратить спекуляции (…) и, соответственно, бессмысленную трату государственных средств».