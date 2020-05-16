Россия не будет отвечать зеркальными мерами на решение Украины ввести санкции в отношении российских учреждений культуры и науки, так как заинтересована в общении с самым широким кругом ученых. Об этом 15 мая заявила первый зампред комитета Госдумы по культура Елена Драпеко, передает РИА Новости

Российский сенатор рассказал о жестком ответе РФ на санкции Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказала Драпеко.

Депутат подчеркнула, что, одобрив этот документ, президент Украины Владимир Зеленский расписался в своей абсолютной «не то что некомпетентности, зловредности какой-то», и это решение наносит вред прежде всего самой Украине.

Накануне Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.