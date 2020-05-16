Санкциями против музеев и вузов Украина мстит России за историческую правду, отвечать надо жестко и асимметрично. Об этом заявил 15 мая сенатор Олег Морозов, передает РИА Новости

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и российского программного обеспечения © пресс-служба Президента Украины

«Не исключено, что это месть за историческую правду, за объективную оценку Степана Бандеры и УПА* в истории Второй мировой войны. Украина ведет себя нагло и беспардонно. Она пробует на зуб и нас, и весь мир, ждет одобрения от своих заокеанских хозяев, демонстрируя русофобию даже более откровенно, чем при (предыдущем президенте Петре. — Ред.) Порошенко», — отметил парламентарий.

По его словам, это означает, что с действующим политическим руководством Украины нельзя иметь никаких дел.

«И отвечать, на мой взгляд, надо жестко и асимметрично», — заключил сенатор.

Ранее Украина ввела санкции на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ