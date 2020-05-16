По его словам, «это просто телодвижения для того, чтобы понравиться своему избирателю».
«Понятно, что коронавирус и выход из карантина — это всего лишь повод. Мэры на своем уровне так готовятся к местным выборам, и поэтому сейчас делают какие-то шаги, которые направлены на повышение собственных рейтингов и узнаваемости», — сказал Бондаренко.
При этом он отметил, что говорить об объединении мятежных градоначальников в «партию мэров» не приходится.
Эксперт полагает, что ее созданию мешают существующие противоречия между самими мэрами, которые не позволяют городским головам объединиться.