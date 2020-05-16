Украинские мэры, взбунтовавшиеся против центральной власти из-за карантинных ограничений, на самом деле просто набирают очки перед местными выборами, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 15 мая

По его словам, «это просто телодвижения для того, чтобы понравиться своему избирателю».

«Понятно, что коронавирус и выход из карантина — это всего лишь повод. Мэры на своем уровне так готовятся к местным выборам, и поэтому сейчас делают какие-то шаги, которые направлены на повышение собственных рейтингов и узнаваемости», — сказал Бондаренко.

Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт полагает, что ее созданию мешают существующие противоречия между самими мэрами, которые не позволяют городским головам объединиться.