Он отметил, что все, что касается региональной политики, не особо контролируется из центра.

«Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие вообще политики по отношению к регионам. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада», — подчеркнул эксперт.   

Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар
Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее сообщалось, что исполком горсовета Черкасс принял решение с 1 мая возобновить работу ряда магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов.

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Однако целый ряд градоначальников поддержали черкасскую мэрию, и эксперты стали говорить о возможности создания партии мэров в противовес нынешним политическим силам.