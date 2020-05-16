Он отметил, что все, что касается региональной политики, не особо контролируется из центра.
«Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие вообще политики по отношению к регионам. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что исполком горсовета Черкасс принял решение с 1 мая возобновить работу ряда магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов.
Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Однако целый ряд градоначальников поддержали черкасскую мэрию, и эксперты стали говорить о возможности создания партии мэров в противовес нынешним политическим силам.