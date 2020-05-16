Представители центральной украинской власти не интересуются проблемами регионов, и это главная проблема режима, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 15 мая

Он отметил, что все, что касается региональной политики, не особо контролируется из центра.

«Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие вообще политики по отношению к регионам. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада», — подчеркнул эксперт.

Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар © РИА Новости, Нина Зотина

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Однако целый ряд градоначальников поддержали черкасскую мэрию, и эксперты стали говорить о возможности создания партии мэров в противовес нынешним политическим силам.