«Насколько мне известно, и Украина, и Россия на сегодняшний день достаточно устали от ситуации на Донбассе. Ситуация тупиковая, и каждая страна хотела бы выйти из данного конфликта», — сказал эксперт.
При этом, по его словам, Россия не хочет чувствовать себя побежденной, и то же самое можно сказать про Украину.
В связи с этим Бондаренко полагает, что будет некое компромиссное решение, в том числе частичный пересмотр Минских договоренностей, на чем настаивала Украина.
При этом компромисс должен быть подан таким образом, чтобы каждая сторона обошлась минимальными имиджевыми потерями, сказал эксперт.