Конфликт в Донбассе может разрешиться компромиссом России и Украины, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 15 мая

«Насколько мне известно, и Украина, и Россия на сегодняшний день достаточно устали от ситуации на Донбассе. Ситуация тупиковая, и каждая страна хотела бы выйти из данного конфликта», — сказал эксперт.

Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар © РИА Новости, Нина Зотина

В связи с этим Бондаренко полагает, что будет некое компромиссное решение, в том числе частичный пересмотр Минских договоренностей, на чем настаивала Украина.

При этом компромисс должен быть подан таким образом, чтобы каждая сторона обошлась минимальными имиджевыми потерями, сказал эксперт.