«Это большой удар по банковской системе Украины, а также по суверенитету страны в том плане, что после принятия этого закона Украина признает верховенство европейских и вообще зарубежных судов над решениями своих собственных судов. Судебная система Украины ставится в подчиненное положение», — сказал эксперт.
Он отметил, что в этом на первый взгляд просматриваются некие благие намерения, так как есть большое недоверие к украинским судам и большой уровень коррумпированности всей политической системы.
Однако это достаточно опасный прецедент, так как, действуя в такой логике, следует и решения правительства сделать вторичными по отношению к решениям международных организаций, поскольку к Кабмину тоже нет доверия, сказал Бондаренко.
Точно так же нужно будет рассматривать и решения Верховной Рады, и даже Конституцию подчинить решениям международных организаций, констатировал эксперт.