Принятие украинским парламентом по требованию Международного валютного фонда закона о невозврате национализированных банков их прежним владельцам нанесло сокрушительный удар по суверенитету страны, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Это большой удар по банковской системе Украины, а также по суверенитету страны в том плане, что после принятия этого закона Украина признает верховенство европейских и вообще зарубежных судов над решениями своих собственных судов. Судебная система Украины ставится в подчиненное положение», — сказал эксперт.

Константин Бондаренко: Верховная Рада нанесла Украине сокрушительный удар © РИА Новости, Нина Зотина

Однако это достаточно опасный прецедент, так как, действуя в такой логике, следует и решения правительства сделать вторичными по отношению к решениям международных организаций, поскольку к Кабмину тоже нет доверия, сказал Бондаренко.

Точно так же нужно будет рассматривать и решения Верховной Рады, и даже Конституцию подчинить решениям международных организаций, констатировал эксперт.