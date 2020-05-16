Политиков, которых изначально видели преемниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель, уже забыли, потому что они не проявили себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Рар: В Германии началась борьба за наследство Меркель, которая напрямую связана с пандемией © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Главная борьба за наследство Меркель будет идти между Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, который стал одним из самых популярных политиков Германии, потому что постоянно говорил, что надо быть осторожным, и выступал за жесткие меры, и Армином Лашетом, премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии, который, наоборот, выступал за открытость и который оставил открытыми границы своей земли с Бельгией, Голландией и Люксембургом», — рассказал Александр Рар.

В зависимости от того, какую из «философий» выберет Германия, и определится наследник Ангелы Меркель на посту канцлера, заключил политолог.

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