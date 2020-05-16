«К ним присоединились разного рода общественные организации, которые считают, что никакого вируса нет и что этот миф раздували фармакологические фирмы и Билл Гейтс. Это делалось для того, чтобы всех заставить купить прививку последнего. После чего он бы начал руководить и контролировать целым обществом. Вот этот конспирологический всплеск начинает сильно влиять на общественное мнение», — рассказал собеседник издания.
Протестующие утверждают, что их пугали сотнями тысяч погибших в марте, но количество умерших за три месяца едва превысило семь тысяч человек, объяснил Александр Рар.
По его словам, правительство ФРГ не может идти против граждан, потому что это, в свою очередь, сильно подрывает его авторитет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.